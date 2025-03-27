Правоохоронці затримали ще 9 ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї в Україні

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще дев’ять ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж «трофейного» озброєння у різних регіонах України.

Серед вилученого у зловмисників – комплектуючі до бойових дронів, протитанкові гранатомети, автомати Калашникова та вибухівка.

Як встановило розслідування, фігуранти вивозили зброю та боєприпаси з фронтових районів на півдні та сході України.

За матеріалами справ, на Харківщині військова контррозвідка СБУ зірвала спробу підпільного продажу складових до безпілотників, зокрема оптичних прицілів наведення під ударні БпЛА.

До організації злочину причетний командир відділення місцевої військової частини, якого затримали «на гарячому».

На Миколаївщині викрито двох жителів звільненої Снігурівки, які намагалися продати російські гранатомети «Джміль» та «Аглень».

У Кіровоградській області затримано двох контрактників-дезертирів, що торгували «трофейними» автоматами і бойовими гранатами.

На Черкащині затримано ще одного фігуранта. Ним виявився місцевий мешканець, який уже мав судимість за поширення російської пропаганди, а згодом вирішив задіяти кримінальні зв’язки для торгівлі зброєю.

У Закарпатській області затримано ще трьох зловмисників, які діяли окремо у різних частинах регіону. Двоє з них – уже притягувалися до кримінальної відповідальності за наркоторгівлю та крадіжки.

Наразі задокументовано, як вони намагалися продати понад 8 кг тротилу з детонаторами та арсенал бойових гранат.

За матеріалами СБУ затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Кропивницької та Миколаївської спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Південного регіону, Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, а також Черкаської, Тячівської та Мукачівської окружних прокуратур.

Служба безпеки України