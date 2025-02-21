Правоохоронці затримали зловмисника, який вчинив напад на поліцейського у Стрийському районі

Підозрюваному – 29-річному жителю міста Стрий, який завдав правоохоронцю тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов’язків, загрожує покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Подія сталась 16 лютого близько 20.30 в одному з сіл Стрийського району, куди поліцейські екіпажу відділу реагування патрульної поліції Стрийського районного управління поліції прибули на виклик у службовому автомобілі. Під час опрацювання матеріалів до правоохоронців підійшов нетверезий чоловік та несподівано завдав одному з поліцейських удару головою в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження.

Зловмисник – 29-річний житель міста Стрий, був затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Стрийського районного управління поліції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Поліція Львівської області