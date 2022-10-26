Правоохоронці затримали зловмисників, підозрюваних у крадіжці ₴600 тисяч з автомобіля у Стрию

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Двом мешканцям Закарпатської області, причетним до скоєння злочину, загрожує до восьми років позбавлення волі.

25 жовтня близько дев’ятої години ранку на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у місті Стрий з автомобіля «БМВ», який власник залишив на вулиці Галицькій, було викрадено сумку із значною сумою коштів.

Правоохоронці затримали зловмисників за підозрою у крадіжці 600 тисяч гривень з автомобіля у Стрию

На місці події працювали слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Стрийського районного управління поліції.

«Було встановлено, що зловмисник, розбивши вікно задніх дверей, проник в автомобіль, заволодів рюкзаком, після чого втік. В рамках програми «Безпечна Стрийщина» у райцентрі на вулицях встановлені камери відеоспостереження, тож поліцейські, вивчивши записи, встановили, що зловмисники пересувались мікроавтобусом «Фіат» – після скоєння крадіжки вони виїхали за межі райцентру та поїхали в сторону Закарпаття. Орієнтування на автомобіль ми передали усім територіальним підрозділам поліції, зокрема й сусідньої області і на блокпості між Львівщиною та Закарпаттям правоохоронці зупинили «Фіат», після чого на місце прибула наша слідчо-оперативна група», – розповів начальник Стрийського районного управління поліції підполковник поліції Андрій Коцур.

Особи зловмисників встановлені – ними виявились мешканці міста Мукачево віком 19 та 29 років. Старший раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Грошові кошти у сумі більше 600 тисяч гривень та інші речові докази у них вилучені.

Правоохоронці затримали зловмисників за підозрою у крадіжці 600 тисяч гривень з автомобіля у Стрию

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Також вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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