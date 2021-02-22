Правоохоронці збираються затримати топ-фігуранта справи Приватбанку, який хотів утекти з України

. Літак з ним на борту вже посадили в аеропорту «Бориспіль», що під Києвом.

Джерело: співрозмовник Української правди в правоохоронних органах

Пряма мова: «Просто зараз у Борисполі посадили літак і збираються арештувати чоловіка, який збирався втекти. Це один із топ-фігурантів у справі Приватбанку, який намагався покинути Україну, щоб уникнути відповідальності».

Деталі: НАБУ збирається вручити затриманому підозру.

Там додали, що це одна із найгучніших справ в Україні.

За даними УП, йдеться про першого заступника голови правління Приватбанку 2016 року Володимира Яценка.

Підозру затриманому вранці в понеділок підписала генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Нагадаємо: Колишні топ-менеджери націоналізованого Приватбанку, які живуть в Австрії та Швейцарії, постійно приїжджають в Україну.

Зокрема, екскерівник корпоративного ВІП бізнесу Приватбанку Володимир Яценко мандрує маршрутом Женева-Відень-Україна.

Наприкінці 2019 – початку 2020 року Господарський суд Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку.

Серед позивачів є Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3229%.