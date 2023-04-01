Правоохоронці Житомирщини викрили суддю та адвоката з Рівенщини в отриманні хабаря

Викриття провели 31 березня оперативники відділу захисту інтересів держави та суспільства ГУНП в Житомирській області спільно з детективами НАБУ та під процесуальним керівництвом САП.

За оперативними відомостями, суддя одного з районних суддів Рівненської області через адвоката-посередника отримав неправомірну вигоду за закриття провадження щодо керування транспортним засобом у нетверезому стані. Загалом така «послуга» вартувала водієві 1100 доларів США.

Одразу після отримання коштів обох спільників було викрито.

Попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру.

Відділ комунікації поліції Житомирської області