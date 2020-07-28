Правоохоронця із Сумщини судитимуть за вбивство, скоєне до початку служби у поліції

До суду скеровано обвинувальний акт відносно поліцейського сектору реагування патрульної поліції одного із відділень Глухівського ВП ГУ Нацполіції в Сумській області. Правоохоронець обвинувачується у вбивстві, вчиненому через необережність (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Як встановило слідство, обвинувачений вчинив злочин у 2017 році, ще до початку служби у поліції. Під час раптового конфлікту він наніс удар кулаком по обличчю 54-річному мешканцю м. Буринь. Від удару останній впав на землю, отримав перелом потиличної кістки і за кілька днів помер у лікарні.

У травні 2020 року матеріали цього кримінального провадження надійшли до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

29 травня 2020 року співробітнику поліції було повідомлено про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Сумської області. // Стопкор