Правоохоронця з Житомирщини викрили у привласненні півмільйона гривень підозрюваного

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю з Житомирщини, який під час розслідування злочину привласнив майже півмільйона гривень.

У березні 2023 року правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у виготовленні та збуті наркотиків. Під час обшуку у нього знайшли та вилучили як речовий доказ майже півмільйона гривень у різній валюті.

Проте правоохоронець не передав кошти на зберігання, і не віддав їх навіть після того, як суд постановив повернути вилучені гроші.

Посадовець підозрюється у привласненні чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

ДБР