Правоохранители задержали на крупной взятке одного из прокуроров Ровенщины
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали «на горячем» на получении неправомерной выгоды одного из прокуроров Ровенской области. Как отмечает издание From-UA, по данным источников в агентстве, речь может идти о главном прокуроре области Андрее Рудницком, об этом же пишет издание «Открытая Украина» со ссылкой на собственные источники в НАБУ.
Уточняется, что крупную взятку задержанный получил в долларовом эквиваленте, а его задержание произошло внезапно в результате слаженных действий правоохранителей.
Как отмечают правоохранители, сейчас решается вопрос о проведении обысков на рабочем месте прокурора и у него дома, а также о внесении ведомства о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований. Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.
Как отмечает издание, по предварительной информации силовиков, ему могут также расширить инкриминируемые преступления. А именно – злоупотребление властью и использование своего положения для личного обогащения, вымогательство, шантаж и «крышевание» контрабанды на территории области. Сейчас ведется проверка участия подозреваемого и в других уголовных эпизодах, также устанавливается круг остальных фигурантов.
СМИ напоминает, что Рудницкого на должность областного прокурора Ровенщины назначили в сентябре 2020 года. Примечательно, что тогда во время представления генпрокурор Ирина Венедиктова ставила перед ним задачу повысить результативность работы по противодействию коррупции.
Как известно, в июле заместителя начальника одного из отделов прокуратуры Ровенской области разоблачили на получении взятки в виде двух ноутбуков общей стоимостью почти 30 тысяч гривен за закрытие дел в отношении временно исполняющего обязанности начальника одного из отделений полиции на Ровенщине.Tweet