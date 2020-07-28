Председателя сельсовета в Запорожской области приговорили к 6 годам тюрьмы за откат при монтаже футбольного поля

Запорожский районный суд Запорожской области приговорил к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества бывшего главу Григоровского сельского совета Запорожской области за вымогательство отката. Об этом редакция узнала из приговора по ч. 3 ст. 368 УК.

В 2017 году сельсовет подписал договор с ООО «Альфарембудсервис» на приобретение и монтаж футбольного поля и детских площадок. В конце года, когда работы были почти закончены директор фирмы предложил председателю сельсовета подписать акты выполненных работ, чтобы казначейство выплатило ей и бюджетные средства и они не переносились на следующий год. Однако, глава села согласился подписать документы за «откат» 10% от стоимости работ, что составило 56 тыс. гривен. В случае отказа платить деньги обвиняемый пригрозил назначением комиссии, которая зафиксирует, какие работы не выполнены.

Директор предприятия обратился к депутату Запорожского облсовета, который курировал проект и тот посоветовал обратиться в правоохранительные органы. Кроме того, свои требования обвиняемый высказывал в присутствии свидетеля — помощника депутата облсовета, который ходил с предпринимателем на встречи с сельским головой.

НСРД зафиксировано, что 19 декабря 2017 года директор компании садится в машину обвиняемого и тот говорит: «О тот тут бросай», после чего предприниматель уточняет, что передает 56 тыс. гривен и документы. После этого коррупционера задержали, деньги лежали под пассажирским сиденьем авто.

Обвиняемый свою вину не признал и утверждал, что это была провокация с целью устранения его от должности и заявитель принес ему какие-то документы и бросил под ноги. Утверждал, что предприниматель и помощник депутата облсовета сами предлагали ему деньги, но в правоохранительные органы об этом он не заявил.

Суд решил, что вина доказана и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имуществе и запретом занимать некоторые должности на 3 года. // 368.media