Представнику окупаційної влади оголосили про підозру у незаконному ув’язненні секретаря Новокаховської міськради

На початку січня цього року слідчі обласного главку поліції Херсонщини скерували в суд обвинувальний акт відносно двох 58-річних фігурантів. Зловмисникам, які зайняли керівні посади в окупаційній владі м. Нова Каховка, інкримінується вчинення злочинів за фактами порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб відносно цивільного населення. Днями слідчі повідомили одному з фігурантів про підозру в скоєнні ще одного аналогічного злочину.

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, фігурантом є 58-річний житель м. Донецьк, який займає посаду так званого «радника голови ДНР» у м. Нова Каховка та керує незаконним збройним формуванням, що входить до складу армії рф. Раніше слідство довело, що він причетний до незаконного затримання та ув’язнення представника ЗМІ та мера м. Таврійськ.

Також працівники слідчого управління обласного главку поліції встановили, що зловмисник причетний до вчинення ще одного аналогічного випадку. Наразі відомо, що 16 березня минулого року в приміщенні Новокаховської міської ради за вказівкою фігуранта військові рф незаконно затримали секретаря місцевого органу влади, який відмовився співпрацювати з окупантами. Чоловіка в кайданках доставили в холодне підвальне приміщення, де у виснажливих для людського організму умовах утримували до 30 квітня. Впродовж незаконного ув’язнення до потерпілого постійно застосовувались психологічне насильство та моральний тиск задля примушення до співпраці з окупаційною владою.

Нині за цим фактом слідчим управлінням обласного главку поліції Херсонщини проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Фігуранту заочно повідомлено про підозру в скоєнні цього злочину. Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснюється працівниками прокуратури Херсонської області. Санкція статті передбачає покарання в виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області