«Представники служби безпеки банків» ошукували людей по всій країні на сотні тисяч гривень

Правоохоронці провели в обласному центрі спецоперацію по затриманню фігурантів та ліквідували так званий шахрайський міні «call-центр». За скоєне їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Відомо, що зловмисники видавали себе за співробітників служби безпеки банку та у телефонній розмові повідомляли жертвам, переважно це жінки різного віку, що з їхніх рахунків сторонні особи намагаються зняти кошти. Щоб нібито захистити заощадження, «клієнтам» пропонували здійснити певний алгоритм дій у мобільному додатку фінансової установи. Таким чином аферисти отримували доступ до персональних даних банківських карток потерпілих, після чого здійснювали перекази коштів на підконтрольні рахунки. Або ж змушували людей самим переводити гроші на їхні картки.

29 травня поліцейські затримали одного з фігурантів одразу після вчинення ним чергового злочину. За цією схемою 26-річний вінничанин, раніше судимий за майнові злочини, виманив у 51-річної жительки Хмельницької області понад 83 тисячі гривень, а два тижні тому ошукав 65-річну мешканку Львівщини на майже 17 000 грн.

У зловмисника був 21-річний спільник, теж вінничанин, який ще підшукував серед малозабезпечених молодиків, охочих за символічну винагороду надати свої банківські картки для переведення грошей потерпілих.

Також в одному з сіл Вінницького району в орендованому помешканні правоохоронці виявили спеціально обладнане місце в кімнаті зі звукоізоляційними плівками та матеріалами для поглинання сторонніх шумів, де молодики безпосередньо й ошукували громадян.

В ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські та сім-карти, а також інші речові докази.

Організатора шахрайської схеми, поліцейські затримали у процесуальному порядку та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Обом чоловікам слідчі вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Викриття злочинної діяльності фігурантів здійснювали слідчі, оперативники відділу поліції №3 Вінницького райуправління разом із працівниками Управління карного розшуку та іншими оперативними службами за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, під процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури.

Наразі задокументовано ряд епізодів та тривають заходи зі встановлення усіх постраждалих.

Відділ комунікації поліції Вінницької області