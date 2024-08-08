Представниця оптової компанії збирала кошти з контрагентів не в касу, а в свою кишеню

Жінка за дорученням керівництва збирала кошти з контрагентів за поставлений товар, однак клала їх не в касу, а в кишеню. Тепер правопорушниці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Під час проведення інвентаризації керівництво компанії оптової торгівлі продуктами харчування виявило нестачу більше 85 тисяч гривень і звернулося з відповідною заявою до поліції. В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до зникнення грошей причетна 30-річна представниця підприємства.

Жінка отримувала кошти від фізичних осіб підприємців за доставлену у їхні крамниці продукцію. Готівку вона повинна була вносити до каси фірми роботодавця, але привласнювала її і в подальшому витрачала на особисті потреби. Махінаціями зловмисниця займалася півтора місяця. Наразі вона звільнена.

Слідчі відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 повідомили фігурантці про підозру за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто у шахрайстві, зокрема вчиненому повторно. Правопорушниці загрожує штраф від 51 тис. до 68 тис. грн або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури.

Одеське районне управління поліції № 1