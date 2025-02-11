Представились поліцейськими та погрожували відкрити вогонь по військовим: на Київщині затримала групу озброєних зловмисників

Двоє фігурантів «підрізали» автомобілем автобус з військовослужбовцями, представились поліцейськими та погрожуючи застосувати зброю на ураження у салоні автобуса, забрали з собою двох мобілізованих чоловіків. У ході спецоперації поліцейські Чернігівщини спільно з СБУ затримали нападників.

9 лютого близько 02:00 години до поліції надійшло повідомлення від військових про те, що у Чернігівському районі водій легкового автомобіля Audi «підрізав» на дорозі автобус з військовослужбовцями. З легковика вийшли двоє молодиків у цивільному одязі, які представились поліцейськими та показали «посвідчення».

Чоловіки вимагали у старшого групи військовослужбовців передати їм двох військовозобов’язаних. У разі відмови та спроб чинити опір вони погрожували відкрити вогонь на ураження, причому один з них тримав руку на кобурі зі зброєю. Вивівши двох чоловіків з автобуса, нападники посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку.

Як встановило слідство, фігуранти діяли за попередньою змовою з іншими особами, маючи на меті інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби. За такі дії зловмисники отримали винагороду – по 5 000 доларів за кожного з двох військовозобов’язаних.

За результатами поліцейської спецоперації оперативники карного розшуку спільно зі слідчими поліції Чернігівщини за силової підтримки спецпідрозділу поліції КОРД розшукали у Київській області причетних до злочину. Спільно з СБУ псевдополіцейських затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились мешканець Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження. Крім того, у порядку ст. 208 затримано одного із військовозобов’язаних. Заходи щодо встановлення місцезнаходження іншого тривають.

Під час обшуку авто Audi слідчі виявили та вилучили пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р, карабін, імітаційно-тренувальну гранату «Піро-5М», посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи, посвідчення кореспондента та посвідчення водія-волонтера однієї із громадських організацій.

Слідчі внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 353 Кримінального кодексу України (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, пов’язане з використанням службового посвідчення працівника правоохоронного органу) та ч. 1 статті 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Санкція тяжчої зі статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Також, відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства двох військовослужбовців, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу (ст. 408 Кримінального кодексу України).

Слідство у кримінальних провадженнях здійснює Служба безпеки України та Чернігівське районне управління поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та Чернігівської обласної прокуратури.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області