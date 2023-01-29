прекурсори не доїхали до лабораторії у коростені, бо «кухарям» завадили поліцейські

Результативні заходи правоохоронців Коростенського райуправління з перевірки оперативної інформації були здійснені 26 січня.

Поліцейським було відомо про те, що кілька жителів райцентру можуть займатися оборудками з наркотиками та психотропом.

Відтак автомобіль «Ford», яким пересувались обґрунтовано підозрювані, правоохоронці зупинили на одній з вулиць м. Коростеня. В автівці перебували двоє – 33-річний чоловік і 20-річна пасажирка.

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили, що у салоні перевозились речовини у порошку та рідині.

Задокументували обставини та вилучили з машини виявлене поліцейські слідчо-оперативної групи.

Одразу потому правоохоронці провели невідкладний обшук у помешканні, де квартирував водій автівки. Оселя належить 26-річному місцевому жителю. Там, як з’ясувалось, і була облаштована нарколабораторія. Про це свідчили виявлені в одній з кімнат речі: пакунки із насінням коноплі, жовтий порошок і речовини, зовні подібні до ртуті, посуд і колби, частково з рідинами, шприци, електронні ваги тощо.

Окрім того, правоохоронці знайшли і вилучили з помешкання зброю: пістолет з ознаками внесених у нього конструктивних змін.

Вилучене нині направлено на дослідження до регіонального Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Усі заходи поліції проводились під процесуальним керівництвом Коростенської окружної прокуратури.

Кримінальне провадження слідчі розпочали за ч. 2 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) КК України. Правоохоронці перевіряють викриті обставини та осіб, а також встановлюють інших причетних до виготовлення і ймовірного збуту наркотиків чи психотропу. У ході розслідування можлива додаткова правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Житомирської області