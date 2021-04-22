Преміював на пів мільйона свого керівника: повідомлено про підозру колишньому головному лісничому

За процесуального керівництва обласної прокуратури 22.04.2021 повідомлено про підозру колишньому головному лісничому – заступнику директора Державного підприємства «Гутянське лісове господарство» за фактом розтрати майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на той час, лісничий-заступник начальника ДП, шляхом встановлення необґрунтованого щомісячного преміювання, без обов’язкового погодження з Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства у період з 2018 по 2019 рр., зловживаючи службовим становищем, розтратив на користь свого керівника — колишнього директора ДП «Гутянське лісове господарство» державні кошти у сумі понад 550 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання заступнику керівника запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід — співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури