Преподавателя Академии сухопутных войск оштрафовали за взятку

Франковский районный суд Львова признал виновным начальника учебного курса факультета боевого применения войск Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного в коррупции и оштрафовал на 51 тыс. гривен.

Об этом редакция 368.media узнала из приговора по ч. 2 ст. 369-2 УК.

С февраля по июнь текущего года обвиняемый, являясь непосредственным командиром во время обучения младшего сержанта воинской службы по контракту, узнал о желании подчиненного продолжить проходить службу на соответствующих должностях в подразделениях академии, так как у него больная мать, которая нуждается в уходе.

Сотрудник академии, имея тесные связи с военными учебного учреждения, при встрече с младшим сержантом сообщил последнему о возможности осуществления им влияния на определенных коллег при рассмотрении вопроса назначения младшего сержанта как военнослужащего контрактной службы на должность в подразделениях Академии. За помощь обвиняемый потребовал «вознаграждение» 3 тыс. долларов.

Заявитель согласился на предложение руководителя, но решил обратиться в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем.

Позже, обвиняемый, понимая, что военнослужащий не принимал участие в боевых действиях в районе ООС и имеет низкий уровень успеваемости в учебе для назначения на службу в академии, имея тесные связи со служащими 24-ой отдельной механизированной бригады, решил предложить заявителю другую должность.

В ходе разговора с младшим сержантом начальник учебного курса факультета академии сообщил о том, что он не сможет оказать влияние на коллег в академии, но пообещал помочь в назначении на должность в механизированной бригаде. За это обвиняемый попросил «вознаграждение» в сумме 1,2 тыс. долларов.

В дальнейшем, при личной встрече во Львове, находясь в автомобиле марки BMW 525 D на болгарской регистрации, обвиняемый получил от младшего сержанта указанную сумму взятки. После получения средств коррупционера задержали.

Военный признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Суд удовлетворил соглашение и назначить обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. гривен с лишением права занимать руководящие должности в воинских формированиях Вооруженных Сил, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 1 год. Кроме того, суд взыскал с военного в пользу государства расходы на проведение экспертиз в уголовном производстве в размере 8,9 тыс. гривен.