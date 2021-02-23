Преступник, представившись газовщиком, проник в квартиру и изнасиловал 16-летнюю школьницу

В Гатчинском районе Ленинградской области расследуется уголовное дело по факту изнасилования школьницы. Преступник воспользовался доверчивостью девушки и проник в ее квартиру, представившись сотрудником газовой компании.

Инцидент произошел накануне в девять утра. Как сообщает 78.ru, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мать двух девочек утром рано ушла на работу. А затем в дверь позвонил мужчина и сказал, что он является сотрудником ТСЖ и осуществляет обход квартир с целью проверки газового оборудования.

Когда девочки открыли ему дверь, злоумышленник напал на старшую сестру и угрожая ей предметом похожим на пистолет изнасиловал, а затем убежал. Заплаканная девушка находилась в шоке, поэтому в полицию позвонила ее младшая 12-летняя сестра и рассказала, что произошло.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали по горячим следам подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный. // МК