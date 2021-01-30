Преступность в Украине: как менялась ситуация в с 2013-го по 2020-й год

По данным сервиса Numbeo, который формирует Индекс преступности, Украина по состоянию на 2021 год занимает 54 место в мире (из 135) по уровню преступности. В Европе по этому показателю наша страна оказалась на третьем месте после Беларуси и Франции.

В издании «Слово и дело» предлагают посмотреть, сколько уголовных преступлений было совершено в Украине в 2013-2020 годах (без учета правонарушений, по которым закрыли дела или не нашли состав преступления).

Отметим, в 2014 году резко увеличилось количество преступлений, попадающих под статью «Умышленное убийство» и «Незаконное лишение воли или похищение человека» – 11 тыс. 532 и 1 тыс. 974 зафиксированных правонарушений. Это рекордные цифры за рассматриваемый нами период времени.

Самые распространенные преступления в Украине – кража и грабеж. По статье «Кража» в 2013 году было 242 тыс. 769 правонарушений, в 2014-м – 226 тыс. 833, в 2015-м – 273 тыс. 756, в 2016-м – 312 тыс. 172, в 2017-м – 261 тыс. 282, в 2018-м – 238 тыс. 492, в 2019-м – 197 тыс. 564, в прошлом году – 138 тыс. 562.

Количество уголовных дел по статье «Грабеж» с 2013 года снизилось почти в три раза: тогда за год было 22 тыс. 695 зафиксированных правонарушений, в 2020 году – 7 тыс. 492. В два раза за эти годы также снизилось количество дел по статье «Разбой»: в 2013-м – 2 тыс. 856 правонарушений, в 2020-м – 1 тыс. 360.

Напротив, возросло за последние несколько лет количество правонарушений по статье «Торговля людьми»: в 2013-м – 131, в 2014-м – 118, в 2015-м – 110, в 2016-м – 115, в 2017-м – 342, в 2018-м – 270, в 2019-м – 320, в 2020-м – 206.

В прошлом году уровень преступности в Украине немного снизился. Было меньше зарегистрировано преступлений по статье «Умышленное убийство» – 3 тыс. 844, по статье «Незаконное лишение свободы» – 414, «Контрабанда» – 114, «Противоправное завладение имуществом предприятия» – 90.

При этом в 2020 году возбуждали больше дел по статьям «Изнасилование» (393), «Бандитизм» (20), «Легализация имущества, полученного преступным путем» (348), «Мошенничество с финансовыми ресурсами» (142).