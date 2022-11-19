Президент УАФ Андрій Павелко отримає підозру у кримінальному провадженні (фото)

Окрім Павелка, аналогічну повістку від ГПУ отримав генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький.

Президент УАФ Андрій Павелко та генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький мають з’явитися до Генпрокуратури для повідомлення про підозру у кримінальному провадженні.

18-го листопада з’явилася інформація, що президент УАФ Андрій Павелко отримав від Генеральної Прокуратури України повістку, за якою він у вівторок, 22-го листопада, має з’явитися до Генпрокуратури на слідчі дії.

Утім, як виявилося, ситуація набагато серйозніша. Андрій Павелко має з’явитися у зазначений день до Генпрокуратури для повідомлення про підозру у кримінальному провадженні, яке зареєстроване ще в червні 2018-го року.

Окрім Павелка, аналогічну повістку отримав генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький, який теж має прибути до Генпрокуратури 22-го листопада об 11-й годині для повідомлення про підозру у тому ж кримінальному провадженні, що і президент УАФ.

УНІАН