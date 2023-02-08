Президента Національної спілки архітекторів та двох її працівників підозрюють у махінаціях із сертифікатами архітекторів 

Служба безпеки України повідомила про підозру посадовцям Національної спілки архітекторів України. Їх підозрюють у махінаціях із даними в державній електронній системі.

За даними слідчих, зловмисники видавали нові сертифікати атестації архітекторів, хоч не мали на це прав.

“Аби схема працювала, вони незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах”, – повідомили в пресслужбі СБУ.

Там додали, що представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему. Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, він здійснив несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних “новостворених”.

“Всі дії нових архітекторів з використанням таких «чорних» сертифікатів можуть бути визнані в судовому порядку незаконними, що потягне за собою інші негативні наслідки для забудовників та простих громадян. Співробітники СБУ викрили і заблокували схему у результаті слідчо-оперативних дій наприкінці минулого року”, – додали в повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання і роботи підозрюваних правоохоронці виявили електронний ключ доступу до Системи, комп’ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій, що в подальшому було підтверджено відповідною судовою комп’ютерно-технічною експертизою.

“На підставі зібраних доказів підозру оголошено керівнику Національної спілки архітекторів України, його заступниці та IT фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання, за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України”, – заявили в СБУ.

У спілці повʼязують обшуки і розслідування проти неї з активною критикою законопроєкту 5655, який стосується змін до містобудування.

“Мета – знищення НСАУ, щоб не стояли на шляху містогвалтівної реформи якісь непотрібні нікому архітектори та урбаністи”, – заявила в фейсбук заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Ганна Кирій.