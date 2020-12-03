При спробі надати 3 000$ хабаря прокурору затримано одного з керівників державної лабораторії (фото)

У Харкові затримано одного з керівників Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, який намагався надати неправомірну вигоду прокурору місцевої прокуратури за закриття кримінального провадження.

У ході досудового розслідування встановлено, що до прокурора звернувся один з керівників державної лабораторії з пропозицією надати неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження, в якому йому повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокурор, у свою чергу, повідомив керівництву про ці обставини. Крім того, до обласної прокуратури звернувся громадянин, який повідомив, що зазначений керівник лабораторії попрохав його бути посередником, а саме передати 3 тис. доларів прокурору.

3 грудня 2020 року зазначеного керівника лабораторії затримано в порядку ст. 208 КПК України після надання неправомірної вигоди посереднику для подальшої передачі прокурору. В ході огляду місця події слідчими виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 3 000 доларів США.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. Досудове розслідування — слідче управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури