Придбання за підробленими рецептами та незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів: чоловіку повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 3 повідомлено про підозру харків’янину за фактом незаконого придбання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів, вчиненого повторно, підроблення та використання завідомо підробленого офіційного документа (ч .ч.1, 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 321 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що 42-річний чоловік тривалий час займався підробкою рецептурних бланків для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Вказані рецептурні бланки у подальшому харків’янин використовував для придбання в аптечних закладах з метою збуту сильнодіючих засобів.

Чоловіка викрито під час чергового перевезення з метою подальшого зберігання та збуту 75 упаковок сильнодіючих лікарських засобів у багажному відділенні автомобіля.

Досудове розслідування здійснюються слідчі Індустріального ВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області

