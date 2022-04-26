Прикарпатські правоохоронці видворили за межі країни іноземця-контрабандиста

Працівники відділу міграційної поліції спільно з співробітниками стратегічних розслідувань Нацполіції та представниками Державної міграційної служби видворили з України іноземця, який був засуджений за контрабанду.

На найближчі 3 роки чоловіку заборонено в’їзд на територію України.

У 2021 році 32-річний громадянин Словацької Республіки був засуджений за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України, за матеріалами УСБУ в області і відбував покарання в Івано-Франківській виправній установі.

Термін його ув’язнення добіг завершення 21 квітня. На виході з тюремної установи його вже чекали правоохоронці, які доставили чоловіка до пункту пропуску «Рава Руська» на державному кордоні України та республіки Польща із подальшою передачею його працівникам прикордонної служби для примусового видворення за межі країни.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини