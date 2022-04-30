Прикарпатця засудили до 10 років ув’язнення за зґвалтування малолітньої дитини

Калуська окружна прокуратура підтримала обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 46-річного місцевого жителя та довела його вину у зґвалтуванні малолітньої дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України).

Установлено, що в січні 2021 року чоловік вступив у статевий акт із 9-річною дівчинкою із застосуванням фізичної сили.

Вироком Калуського міськрайонного суду від 28.04.2022 йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура