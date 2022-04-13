Прикордонник раптом «згадав» про начальницьку схему переправлення військовозобов’язаних українців за кордон (відео)

Схему організувало вище командування, а інспекторів, які відмовляються брати у ній участь, відправляють на війну.

Інспектор Державної прикордонної служби Сергій Колесніков заявив, що окремі митники та прикордонники на Закарпатті організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних українців за кордон.

Про це прикордонник розповів у відеозверненні.

Прикордонник заявив, що у злочинній схемі бере участь начальник відділу прикордонної служби Лужанка Закарпатської області Олександр Бортник. Саме він, за словами Колеснікова, є її організатором.

За його словами, учасниками схеми є також інші офіцери ВПС.

Передаємо пряму мову прикордонника Сергія Колеснікова:

«Ця схема проходить за підробленими довідками військкомату міст Берегове, Хуст та Тячів. Можливо якісь інші схеми… До мене також підходили. Коли я дізнався, почув, хто за цим стоїть, хто підходить до мене, я прозрів. Це молоді офіцери розвідки, які, умовно, роздавали ці довідки громадянам України, коли в нас відбувалася божевільня на ВПС «Лужанка». Маю на увазі черги. Коли я їм відмовив, вони мене тихенько відправили на детектор брехні, чи як його так називають, який я успішно пройшов. Як мені повідомили, я «некоректно себе вів» на ньому. Але це нюанси. Після цього вони тихенько склепали телеграму та відправляють мене на війну. Йдучи на війну, я визнаю свою вину в тому, що я брав якусь участь у цих злочинах. Багато речей я міг би розповісти щодо нашого зеленого кордону: як там бігають наші люди табунами, як керівництво відпускає громадян та змушує замітати за ними сліди. Угорці їх ловлять, бо це біженці. Наразі мене всіма силами пакують на війну, погрожуючи в кадрах, щоб все це зійшло їм з рук. Я так просто це не залишу».

Прикордонник зауважив, що може розповісти ще багато інформації. Він закликав «нормальних колег» триматися, підтримати та приєднатися до нього.

«Ворог не на сході, а в нас у пункті пропуску. Про них ви ще почуєте. Ну, а ви, товариші (звертається до організаторів схеми — УНІАН), підете туди, куди пішов русскій воєнний карабль», — додав він.

УНІАН