Прикордонник та піп Московського патріархату займалися тютюнової контрабандою на Закарпатті

Прикордонники викрили перевертня у своїх лавах та протиправну схему на кордоні. Заходи з іншими правоохоронними органами тривали не один місяць.

Причетного до тютюнової контрабанди прикордонника було викрито учора спільною міжвідомчою групою у складі співробітників управління оперативно-розшукової діяльності і відділу внутрішньої та власної безпеки Західного регіонального управління Держприкордонслужби, головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону та співробітників ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського гарнізону. Заходи проводилися в рамках кримінального провадження, в ході реалізації матеріалів напрацьованих прикордонним відомством.

Зловмисників, за якими вели спостереження протягом декількох місяців, застали на гарячому, коли ті саме готувались до польоту літальним апаратом типу автожир з метою переміщення сигарет до сусідньої Румунії. Місце вильоту знаходилось на околиці селища Вишково Хустського району на відстані чотирьох кілометрів до кордону.

Пілотом автожиру виявився офіцер Держприкордонслужби. Окрім прикордонника правоохоронці викрили ще чотирьох чоловіків, можливо причетних до протиправної діяльності, усі вони мешканці Хустського району Закарпатської області.

Також встановлено, що один із присутніх на місці події організаторів протиправної діяльності, який мав характерні ознаки алкогольного сп’яніння, є священнослужителем Московського патріархату.

Поблизу місця запланованого зльоту правоохоронці виявили 19 ящиків тютюнових виробів, одну вантажівку та три позашляховики.

Наразі тривають слідчі дії.

ДПСУ