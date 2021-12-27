Прикордонники виявили 30 тис. пачок цигарок, зазначених у документах як «ламінат»

Працівники митниці виявили 30 тисяч упаковок контрабандних сигарет. Хоча, згідно з наданими документами, на їх місці бути ламінат.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба у Facebook.

На кордоні з Румунією митники розвантажили один з вагонів, у якому, згідно з документами, мав би бути ламінат. Однак, там вони знайшли 30 тисяч упаковок цигарок загальною вартістю приблизно 1,2 млн грн.

Товар намагалися переправити поїздом, що прямував до Румунії через залізничний пункт пропуску “Вадул-Сірет”.

60 ящиків сигарет працівники митниці розвантажили та вилучили. // Букви