Прикордонники затримали вбивцю яких тікав від відповідальності до окупантів у Крим
Прикордонники Херсонського загону затримали злочинця, якого розшукували за вбивство, скоєне на Кіровоградщині.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України,
Чоловіка, який намагався пробратися на тимчасово окупований Росією Кримський півострів, прикордонний патруль виявив на Арабатській стрілці.
Після зустрічі з нарядом мандрівник, який не мав з собою дійсних документів, помітно хвилювався і не міг пояснити, для чого забрів на режимну територію. Його наміри допомогли з’ясувати представники Національної поліції. З’ясувалося, що у 2017 році цей громадянин вчинив вбивство у Кропивницькому і вже чотири року тікає від правосуддя.
Саме для того, щоб уникнути відповідальності, затриманий намагався потрапити на тимчасово окуповану територію України.