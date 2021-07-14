Прикордонники зі складу Об’єднаних сил запобігли незаконному вивезенню з України двох мільйонів російських рублів

Під час прикордонного контролю військовослужбовці Луганського загону зі складу Об’єднаних сил звернули увагу на нервову поведінку жінки. Враховуючи наявні ризики щодо можливого переміщення заборонених предметів, прикордонники прийняли рішення про додатковий огляд речей громадянки України.

Спільно з працівниками Державної фіскальної служби України в особистих речах громадянки виявили 2 млн російських рублів. Виявлена сума в гривневому еквіваленті дорівнює 730 тисяч гривень і значно перевищує дозволену законодавством України для переміщення через державний кордон.

Жінка пояснила, що кошти вона перевозила на прохання знайомого, який обіцяв їй за цю послугу винагороду.

Стосовно громадянки України складено документи адміністративного провадження. Російські мільйони вилучено встановленим порядком.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation