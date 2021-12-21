Прикордонники зупинили контрабанду російських санкційних товарів, які намагалися ввезти в Україну з Білорусі
Військовослужбовці Волинського прикордонного загону спільно з працівниками митниці запобігли спробі ввезення в Україну заборонених товарів, виготовлених в РФ.
Днями в пункт пропуску «Доманове» прибув вантажний автомобіль під керуванням нашого краянина з вантажем «запасні частини до автомобілів». Товар слідував з Білорусі на одне з підприємств.
Враховуючи можливі ризики щодо незаконного переміщення товарів, оперативні співробітники прикордонного загону ініціювали ретельну перевірку. Згодом під час прикордонно-митного оформлення вантажу та перевірки товаросупровідних документів правоохоронці виявили відсутність в них інформації щодо виробника. На самих же запчастинах значилося, що вони виготовлені в Росії на ПАТ «КAMAЗ».
Зазначимо, що це підприємство входить до переліку юридичних осіб, щодо яких, згідно з рішенням РНБО, застосовуються санкції з повної заборони ввезення чи транзиту в Україну товарів.
У зв’язку з цим вантажівку, якою везли в Україну понад 800 запчастин російського виробництва, вартістю майже 400 тисяч гривень, правоохоронці встановленим порядком повернули на територію Білорусі.Tweet