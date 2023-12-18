«Прінєслі двє ковбаси, я всьо забрал». Суддя з Вінниччини за хабарництво сів на 7 років

Вищий антикорупційний суд визнав суддю Тиврівського районного суду Вінницької області Ігоря Ратушняка винним у проханні та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 12 грудня.

У 2021 році судді Ратушняку надійшла для розгляду цивільна справа щодо визнання права власності на земелю.

Одного дня суддя, зустрівшись у залі засідань із представником позивача, начебто висловив йому прохання заплатити по 40 тисяч гривень за кожний гектар земельної ділянки, що є предметом позову.

При зустрічі чоловік повідомив судді, що наразі всієї суми ще немає: «Три тищі в них є, тищу день-два». Ратушняк підтримав цю розмову і відповів: «Я не знаю як вони там щитають, там вобщє…. Так…там скільки гектарів, не помнищ?.. Ну коротше це ти умножаєш на сорок і получається».

У серпні 2021-го гроші були передані на ринку «Урожайний» валютчику двома частинами: 3 тисячі і 1620 доларів.

Валютчик у судовому засіданні підтвердив передачу йому коштів. Про те, що хтось принесе гроші для судді він нібито не знав, бо Ратушняк його не попереджав. Тому він зателефонував Ратушняку, щоб уточнити, чи забирати гроші. Зв`язок був поганий, але із репліки судді: «добре», він зрозумів, що кошти потрібно залишити.

У матеріалах НСРД зафіксовано слова посередника: «Да. Кажи. Тут людина прийшла. Да, да, да. Я візьму, а там…там… я поняв з ними розберусь. Давай»

Після цього співрозмовник декілька разів попросив його порахувати скільки у доларах США буде вартість 3.09 га земельної ділянки з огляду на те, що вартість 1 га земельної ділянки коштує 40 тис. грн. Порахувавши, валютчик записав собі у телефоні, що чоловік має донести 1 620 доларів.

Перед другою зустріччю валютчик проговорився по телефону сторонній людині, що йому незабаром мають принести гроші для судді: «То здесь я! Человек подьедет, забираю деньги и еду. Мне ж надо (…) позвонил, судья с Тыврива… Позвонил, сказал, привезет сейчас деньги для [судьи]…».

Отримавши решту коштів, валютчик зателефонував Ратушняку і у завуальованій формі повідомив про це: «Да. Мені всьо принислі. Принислі двє ковбаси, я всьо забрал, фільтрую, аставлю всьо как нада. Всьо давай, давай».

У судовому засіданні валютчик говорив,що під час другої зустрічі був пʼяний і тому нічого не памʼятає. Те, що він узяв гроші, він нібито зрозумів вже після того, як до нього додому із обшуком прийшли детективи НАБУ.

Заявник, передавши гроші, також подзвонив судді. Зафіксовано їх розмову:

Заявник: Да, документи в людини. Ало?

Суддя: Ну харашо!

Заявник: То…

Суддя: Да-да я поняв, шо ти передав. До мене дзвонили.

Під словом «документи» Ратушняк начебто мав на увазі саме гроші. Результати НСРД і показання свідків спростовують можливість передання документів.

Суддя Ратушняк винним себе не визнав. Кримінальна справа, на його думку, є наслідком провокації з боку правоохоронних органів через конфлікт із родичами народної депутатки Ірина Борзової, яка була одним із відповідачів у цивільній справі про захист честі, гідності і ділової репутації.

Суддя скаржився, що отримував погрози і родичка народної депутатки нібито обіцяла, що за відкриття провадження у цій справі вона його «унічтожить». Тому він мусив звернутися до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора із заявою про втручання в його діяльність.

Ще одиним мотивом свого переслідування Ратушняк вважає те, що у позивача начебто був борг 9 700 доларів перед його тещею.

Проте антикикорупційний суд не встановив звʼязку між цими подіями і розслідуванням хабара.

Пояснювати зміст розмов, зафіксованих у матеріалах за результатами негласних слідчих (розшукових) дій обвинувачений відмовився, пославшись на їх недопустимість та повну спотвореність.

Ратушняк говорив, що начебто саме представник позивача запропонував йому неправомірну вигоду.

У цивільній справі щодо землі потрібно було провести експертизу. Представник позивача мав надати документи із зразками підпису, але тривалий час зволікав із цим. Дзвінки та нагадування секретаря судового засідання фактично ігнорував. Тому, як стверджує суддя, він сам зателефонував і застеріг про наслідки неподання документів. У відповідь йому запропонували гроші, але він начебто відмовився.

Суддя не звертався до Національного агентства з питань запобігання корупції, Вищої ради правосуддя чи до Офісу Генерального прокурора, пояснюючи, що не мав свідків такої пропозиції. А ще нібито був переконаний, що такі звернення не дадуть жодних результатів. У подальшому попросив свого адвоката підготувати заяву на прокурора Вінницької області. Але заяву подати не встиг, оскільки на той момент детективи НАБУ вже проводили обшуки.

Ратушняка засудили до 7 років позбавлення волі із забороною обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки та конфіскацією частини майна: земельних ділянок, автомобіля, 52 186 доларів, вилучених у будинках, де жив суддя, а також 220 тисяч гривень, що внесені за нього як застава.

До набуття вироком законної сили суддя має запобіжний захід у вигляді застави. Наразі у нього є право апеляційного оскарження.

Ратушняк із 2004 року працює суддею, з 2005 року є головою Тиврівського районного суду Вінницької області.