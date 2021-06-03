Припинено діяльність аптечної мережі з незаконного продажу нарковмісних ліків

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова припинено діяльність мережі аптечних закладів, які незаконно збували нарковмісні препарати.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що в одній з аптечних мереж м. Харкова незаконно, без рецепту, збували нарковмісні препарати, які відпускаються тільки за рецептом лікаря.

2 червня цього року проведено обшуки у 6 аптеках, у ході яких виявлено понад 9 тисяч блістерів з таблетками, фінансово-господарську документацію, грошові кошти, а також осіб, які намагались придбати нарковмісні препарати.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів (ч.1 ст. 320 КК України). Після отримання висновку судових експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять співробітники слідчого відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Слідчі дії тривають.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури