Припинено діяльність масштабного незаконного грального бізнесу, який працював під прикриттям правоохоронців (відео)

Працівники ДБР викрили та припинили діяльність розгалуженої мережі підпільних гральних залів з азартними іграми, які працювали в Україні.

За оперативною інформацією, до 24 лютого 2022 року на території країни працювало близько 400 незаконних гральних закладів. Після початку повномасштабної російської агресії вони ненадовго припинили свою роботу, але поступово знову почали відкриватися.

Найбільше активізувалися зали у Києві та Одесі. Місячний обіг гральних закладів лише у цих двох містах становив у середньому 300 мільйонів гривень.

Підпільні заклади працювали у різних районах міст із забезпеченням суворої конспірації. Клієнтів підсаджували на азартні ігри аби вони ставали постійними відвідувачами та заохочували приводити нових.

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Власники бізнесу систематично платили працівникам правоохоронних органів задля безперешкодної незаконної діяльності.

Працівники ДБР провели понад 115 одночасних обшуків за місцями проживання організаторів незаконного бізнесу, офісних приміщеннях, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів, та у працюючих залах для азартних ігор.

Під час обшуків вилучено понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, «чорну» бухгалтерію, записи та інші речі та предмети, які вказують на незаконну діяльність гральних закладів. Також вилучено понад 7 мільйонів гривень у різних валютах.

Вирішуються питання щодо повідомлення про підозру організаторам незаконної діяльності, а також працівникам правоохоронних органів.

Активні процесуальні дії продовжуються, у тому числі вживаються заходи щодо недопущення поновлення роботи інших закладів мережі.

ДБР