Припинено діяльність організованої групи, яка виготовляла фальшиві документи

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили злочинну групу, яка займалася виготовленням на замовлення офіційних документів, які видаються зокрема і органами системи МВС України. За друк і збут фальшивок зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію щодо діяльності групи осіб, яка виготовляє та розповсюджує на території України підроблені документи державних органів. При перевірці встановлено особу організатора, яким виявився мешканець Києва, раніше неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів.

Чоловік та двоє його спільників — жителі столиці та Чернігівської області — налагодили виробництво фальшивих документів, зокрема із голографічними захисними елементами: посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документів іноземного зразка, дипломів вищих навчальних закладів тощо.

Клієнтів фігуранти шукали через соціальні мережі. Готовий товар передавали поштовим зв’язком, міжміським транспортом або шляхом «закладок» на території Києва. Отриманий прибуток розподіляли між учасниками групи.

Правоохоронці зібрали доказову базу злочинної діяльності організованої групи та провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів. Вилучено устаткування для виготовлення фальшивок, рулони стрічки із захисними голографічними зображеннями, печатки, документи з ознаками підробки, бланки суворої звітності, оргтехніку та носії інформації, банківські картки та мобільні телефони.

На теперішній час, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, оголосили про підозру організаторові угруповання за ст. 27, ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Таку підозру вручено і його спільникам — 24-річній киянці та 40-річному мешканцю Чернігова.

За скоєні дії зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12-ти років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України