Припинено діяльність «центру мінімізації доходів» в Одесі за участі понад 30 фіктивних підприємств

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури слідчими ГУ ДФС в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеські області проведено низку обшуків у рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Під час слідчих дій на території Одеси, в офісних приміщеннях членів «центру мінімізації доходів» та підприємств вигодонабувачів, виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, печатки підприємств, що мають ознаки «фіктивності», мобільні телефони.

З’ясовано, що діяльність «центру» спрямована на сприяння промисловим підприємствам України, пов’язаним з виробництвом та реалізацією кабельно-провідникової продукції, в ухиленні від сплати податків, шляхом здійснення безтоварних операцій, переведення коштів з безготівкової форми у готівку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі.

«Фіктивні» операції оформлювались документально, після чого документи передавалися замовникам послуг для відображення в бухгалтерському та податковому обліках з метою завищення своїх витрат і подальшого ухилення від сплати податків.

Для участі в діяльності «центру» залучались особи, які за грошову винагороду, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, давали згоду на реєстрацію та перереєстрацію підприємств на своє ім’я.

У вищезазначеній протиправній схемі використовувались понад 30 підприємств з ознаками фіктивності.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури