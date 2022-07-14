Припинено протиправну діяльність групи осіб, які заробляли на поширенні каналів мовлення російського агресора

Фігуранти заради збагачення продавали налаштування до російських телеканалів, що пропагують війну та насильство і є забороненими на території України.

Викрили правопорушників працівники Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 та під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисники на території Одеси та Одеської області здійснювали налаштування телеприставок, супутникового та інтернет-телебачення, плейлистів з каналами мовлення країни агресора і продавали користувачам. Для пропагування своїх послуг зловмисники створювали та адміністрували вебресурси.

Встановлено, що придбали доступ до онлайн-трансляції контенту з пропагандою, фейками та закликами до геноциду українців понад дві тисячі користувачів. Заробіток від такого бізнесу коливався в межах чотирьох тисяч доларів на місяць.

Дії спільників слідство кваліфікувало за ч. 1 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України.

В ході проведення обшуків за місцем мешкання зловмисників поліцейські вилучили близько 70-ти ІРТV-приставок, налаштованих та готових до використання, а також комп’ютерну техніку, що використовувалася у протиправній діяльності. Речові докази направлені на експертизу. За її результатами буде вирішуватися питання щодо оголошення фігурантам підозри.

Відділ комунікації поліції Одеської області