Приватбанк через газету вручив позов Коломойському і Боголюбову стосовно виведення в Ізраїль $600 млн.

Приватбанк через газету «Голос України» вручив позов своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову та їхньому юристу Вячеславу Карташову.

Про це повідомила пресслужба банку.

Позов стосується шахрайських дій, незаконного привласнення та відмивання коштів, в результаті чого, щонайменше 600 млн доларів США були незаконно виведені з банку в період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в ізраїльському банку «Дисконт».

Банк заявив, що позов до Коломойського і Боголюбова уже було вручено в Ізраїлі, але за рішенням ізраїльського суду повідомлення про позов потрібно було опублікувати ще й в «Голосі України».

«Відповідно до рішення ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року, банк публікує повідомлення в газеті Голос України для вручення ізраїльського позову в Україні Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, а також іншому відповідачу – Вячеславу Карташову (їхня давня довірена особа, яка наразі обіймає посаду Директора Департаменту юридичного супроводу в ПАТ “Укрнафта”) відповідно до Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах», — йдеться в повідомленні банку.