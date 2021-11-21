Приватизація квартири за $1200 – реєстратора RG Одеської міськради підозрюють у корупції

За процесуального керівництва прокурорів Суворовської окружної прокуратури м. Одеси повідомлено про підозру реєстратору одного з комунальних підприємств Одеської міської ради за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-4 КК України).

З’ясовано, що реєстратор вимагала та одержала 1200 доларів США хабара за виготовлення та реєстрацію документів, необхідних для приватизації квартири.

Під час передачі готового пакету документів щодо приватизації квартири та одержання другої частині коштів жінку затримали правоохоронці.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури