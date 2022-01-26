Приватного нотаріуса на Херсонщині підозрюють у зловживанні повноваженнями

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру приватному нотаріусу Скадовського районного нотаріального округу Херсонської області за фактами зловживання повноваженнями нотаріуса з метою отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, приватний нотаріус, діючи в інтересах громадянина України, підозрюваного у заволодінні земельними ділянками на узбережжі Чорного моря, посвідчив договори про відчуження його майна. При цьому підозрюваний фактично не був присутній при проведенні нотаріальної дії, оскільки в цей день перебував на допиті в м. Києві.

Посвідчення цих договорів унеможливило виконання ухвали про накладення арешту на це майно для подальшого відшкодування заподіяної шкоди Лазурненській селищній раді

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Скадовського РВ Управління СБУ в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора