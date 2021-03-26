Привласнення ₴750 тис. на реконструкції залу урочистих подій – підряднику повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівнику підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приміщень залу урочистих подій у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник підрядної організації, зобов’язувався виконати роботи з реконструкції приміщень у будівлі по просп. Маяковського у Деснянському районі столиці під розміщення залу урочистих подій.

Однак, впродовж 2018-2019 років, шляхом внесення до актів виконаних робіт неправдивої інформації щодо їх фактичних обсягів та робіт, не передбачених кошторисною та проектною документацією, заволодів коштами місцевого бюджету на суму понад 750 тис. гривень.

Наразі підозрюваному за клопотанням прокурора обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура