Привласнення коштів банку за допомогою підроблених платіжних карток – членам ОЗГ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру 4 членам організованої групи, які створили схему заволодіння коштами в особливо великих розмірах одного з банків через банківські автомати самообслуговування за допомогою підроблених платіжних карток.

Підозрюваним інкриміновано шахрайство, незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, вчинені організованою групою (ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 359, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 28 ст. 231 КК України).

За даними слідства, учасники організованої групи з використанням скиммінгових пристроїв у м. Києві здійснювали несанкціоноване втручання в роботу банкоматів одного з банків, що призвело до витоку інформації про банківські платіжні картки клієнтів. У подальшому через банківські автомати самообслуговування за допомогою виготовлених підроблених платіжних карток фізичних осіб-клієнтів цього ж банку вони заволоділи коштами на суму понад 1 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Офіс Генпрокурора