Привласнення коштів на реконструкції сміттєзвалища – на Львівщині засуджено керівника підприємства-підрядника

За публічного обвинувачення, яке підтримувала Червоноградська окружна прокуратура, директора підприємства засуджено за заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України).

Вироком Сокальського районного суду Львівської області йому призначено покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки, а також штрафом у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Прокурори у суді довели, що у грудні 2017 року керівник підприємства-підрядника, яке виконувало реконструкцію сміттєзвалища у м. Великі Мости Червоноградського району, вносив до актів приймання виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію щодо обсягу проведених робіт. Внаслідок цього він заволодів бюджетними коштами на суму понад 500 тис грн.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури