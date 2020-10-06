Привласнення майна, збитки державі на ₴350 тис. та руйнування культурної пам’ятки: директору ТОВ повідомлено про підозру (фото)

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 1 повідомлено про підозру директору ТОВ за фактом службового підроблення, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, руйнування об’єкта культурної спадщини (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 298 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Катерини Шевцової, досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення капітального ремонту покрівлі в одному з комунальних закладів охорони здоров’я директор ТОВ-підрядника склав і видав завідомо неправдивий документ, в якому зазначив, що послуги з авторського нагляду виконано, привласнивши таким чином оплату за них. При цьому фактично авторський нагляд не виконувався.

Крім того, зазначений директор виконав умови договору не в повному обсязі, вчинивши службову недбалість. Це призвело до збитків державі на суму майже 350 тис. грн.

У подальшому через неякісне виконання умов договору підрядником вологою пошкоджено живописний плафон парадної зали із зображенням художнього твору. Через здуття полотна частково зруйновано пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює Холодногірський ВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років або без такого.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури