Привласнення майже 100 тонн пального для потреб спецтехніки – на Полтавщині судитимуть 26 осіб

Полтавською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно 26 осіб за фактом привласнення та пособництва у привласненні чужого майна організованою групою, в особливо великих розмірах, а також організації складання та використання завідомо підроблених офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, працівники одного із структурних підрозділів Акціонерного товариства «Укргазвидобування» привласнювали дизельне пальне, яке було призначено для функціонування технологічного транспорту та спеціальної техніки. У подальшому з метою приховування злочинної діяльності працівниками складалися та використовувалися завідомо неправдиві офіційні документи щодо заправки та використання пального при виконанні робіт – транспортні накладні, відомості на відпуск нафтопродуктів і звіти водіїв.

Дизельне пальне транспортувалося на автозаправні станції, розташовані на території Полтавської області, де реалізовувалося населенню. Кошти, отримані від продажу, розподілялися між учасниками групи.

Таким чином, упродовж 2018-2019 років обвинувачені привласнили майже 100 тонн дизельного пального, спричинивши товариству понад 830 тис грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Полтавської обласної прокуратури