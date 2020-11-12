Привласнення понад ₴630 тис. бюджетних коштів — завершено досудове розслідування стосовно директора ПП

Харківської місцевою прокуратурою № 3 повідомлено сторонам кримінального провадження про завершення досудового розслідування керівника приватного підприємства за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Руслана Скуратовича, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017 року в Зміївському районі одним із харківських приватних підприємств виконувалися електромонтажні та будівельні роботи, пов’язані з підключенням абонентів до мережі електропостачання, на замовлення АТ «Харківобленерго».

З метою заволодіння коштами АТ «Харківобленерго» директором та заступником директора приватного підприємства в акти виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо обсягів робіт. Зокрема, до акту виконаних робіт включено витрати на залучення будівельної техніки, придбання матеріалів, які фактично не використовувались, а роботи — не виконувались.

За результатами проведених експертиз встановлено, що вартість виконаних робіт є вчетверо меншою, ніж зазначено в актах виконаних робіт. Таким чином, державі завдано збитків на понад 630 тис. грн.

Крім того, місцевою прокуратурою до суду направлено позовну заяву АТ «Харківобленерго» до фірми-підрядника про стягнення збитків, завданих неправомірними діями обвинуваченого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури