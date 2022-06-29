Привласнили майже 5 мільйонів гривень соціальних виплат: на Одещині правоохоронці викрили злочинне угруповання

До складу організованої групи входило дев’ятеро осіб, які виконували функції держави у сфері соціального захисту населення та банківської діяльності. За допомогою організованій ними «схемі» привласнили кошти, виділені для виплат новонародженим, дітям, які виховуються одинокими матерями, а також малозабезпеченими та багатодітними батьками.

Викрили злочинну схему, встановили її учасників та отримали докази причетності до скоєного оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Національної поліції України та слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції. Як встановили поліцейські, організувала злочинну схему керівник структурного підрозділу соціального захисту населення та охорони здоров’я у Білгород-Дністровському районі. У спільники жінка залучила кількох підлеглих, співробітників банківських установ, їхніх родичів та своїх знайомих.

Відповідно до розподілених ролей спільники підробляли документи, необхідні для отримання державних соціальних допомог і на їх основі безпідставно призначали та нараховували соціальні виплати підставним особам. Кошти, які надходили на банківські картки, вони знімали і розподіляли між собою. Аби приховати злочинну діяльність учасники угруповання видаляли внесені до бази даних відомості про безпідставно заведені особові справи «пільговиків».

За такою схемою зловмисники впродовж 2018-2020 років привласнили майже п’ять мільйонів гривень.

На підставі отриманих доказів учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозри в залежності від ролі та участі у «схемі»:

— ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч.ч. 3, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

— ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

— ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

— ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі звернулися до суду з клопотанням щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Зловмисникам може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одеської області