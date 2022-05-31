Призначеному окупантами «керівнику» незаконного правоохоронного органу в смт. Михайлівка на Запоріжжі повідомлено про підозру

Київською міською прокуратурою заочно повідомлено про підозру громадянину України у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний перебуваючи на території тимчасово окупованої Михайлівської громади Василівського району Запорізької області, добровільно прийняв пропозицію окупаційної влади рф про співпрацю та був призначений керівником незаконно створеного правоохоронного органу — «Михайловского отделения внутренних дел».

Будучи призначеним на посаду керівника незаконно створеного правоохоронного органу, використовуючи надані йому повноваження, підозрюваний надає допомогу країні-агресору та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування здійснюється ТУ ДБР, розташованим у м. Києві за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Київська міська прокуратура