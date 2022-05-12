Про чергову підозру повідомлено вже засудженому «прем’єр-міністру Підкарпатської Русі», який ховається у російських хазяїв

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури уродженцю Хустщини повідомлено про підозру у повторному посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та держзраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111 КК України).

У квітні минулого року закарпатець вже був засуджений за злочини проти національної безпеки України до 12 років ув’язнення.

Він переховується від правосуддя на території рф і продовжує вести підривну діяльність в умовах воєнного стану, видаючи себе за так званого прем’єр-міністра віртуальної держави «Республіка Підкарпатська Русь».

За даними слідства, чоловік є прихильником ідей «русского міра» та, ймовірно, діє на замовлення іноземних кураторів з росії. Підозрюваний поширює у соцмережах відеоролики зі зверненнями до В. Путіна, тим самим умисно розпалюючи сепаратистські настрої у суспільстві. Закарпатець пропагує змінити межі державного кордону й утворити «Підкарпатську Русь» на територіях західних областей.

Крім того, чоловік закликав не завершувати «спеціальну військову операцію в Україні» без урахування ряду факторів, які, на його думку, свідчать про важливу геополітичну роль Закарпаття.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Закарпатській області. Максимальна міра покарання, що може загрожувати чоловіку, – довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури