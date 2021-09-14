Про підозру в контрабанді культурних цінностей до РФ повідомлено мешканцю Луганщини
За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури мешканця Сватівського району повідомлено про підозру за фактом замаху на контрабанду культурних цінностей до Російської Федерації (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України).
За даними слідства, у липні 2021 року чоловік намагався контрабандним способом вивезти з України старовинні монети, ікони та нагороди. Під час перетину пункту пропуску через державний кордон України зловмисник приховав предмети старовини від митного контролю в особистих речах.
За висновком судово-мистецтвознавчої експертизи старовинна ікона «Вознесіння Господнє» та медаль «За поход в Китай» належать до культурних цінностей, що мають художне, історичне, етнографічне та наукове значення.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури