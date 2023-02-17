Продавали неіснуючі товари й послуги: на Дніпропетровщині викрито групу зловмисників

Фігуранти ошукали громадян на понад мільйон гривень. Для цього вони створювали сторінки фейкових магазинів у соцмережах та пропонували псевдооренду житла. Зловмисникам оголосили підозру.

Схему шахрайства викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно зі слідчими відділу розслідувань особливо тяжких злочинів ГУНП області та у співпраці з працівниками служби безпеки Ощадбанку.

Троє мешканців Кам’янського у соцмережах створили більше десятка сторінок-магазинів. Пропонували мототехніку, мобільні телефони, генератори тощо. Також зловмисники нібито надавали послуги оренди жила на гірськолижних курортах на заході України. За товари та послуги брали передплату на підконтрольні банківські рахунки, однак надалі припиняли спілкування з клієнтами.

У такий спосіб фігуранти ошукали більше сотні громадян. Загальна сума збитків становить понад 1,2 млн гривень.

Правоохоронці провели 13 обшуків за місцями проживання зловмисників і в їхніх автівках. Вилучено ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, SIM-карти, «чорнові» записи. До проведення слідчих дій також було залучено працівників полку поліції особливого призначення.

Двом фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри їх спільнику. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України